Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Ladendetektiv stellt Dieb und Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Ladendetektiv stellt Dieb

Nachdem ein 57-Jähriger zuvor zwei Packungen Batterien in einem Einkaufsmarkt in der Calwer Straße in Sindelfingen eingesteckt hatte, entwickelte sich am Dienstag gegen 17:55 Uhr eine Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv. Als der Mann ohne zu Bezahlen mit den Batterien die Kasse passieren wollte, wurde er von dem 50-jährigen Ladendetektiv angesprochen. Diesen stieß der Tatverdächtige dann zur Seite und lief davon. Der Ladendetektiv ließ aber nicht locker und verfolgte den Täter bis in die Erlenstraße. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide leichte Verletzungen erlitten. Der Ladendetektiv konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und den Beamten übergeben.

Sindelfingen: Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstag gegen 16:10 Uhr meldete eine Anwohnerin der Gartenstraße in Sindelfingen einen fauligen Geruch aus dem Keller. Vor Ort konnte durch die eingetroffenen Polizeibeamten die Quelle des Geruchs nicht festgestellt werden. Aufgrund zuvor durchgeführter Bauarbeiten vermutete man, dass es sich um Erdgas handeln könnte. Das Haus und die angrenzenden Gebäude wurden vorsichtshalber geräumt. Auch bei einer Begehung durch die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen konnte weder eine Quelle, noch eine giftige oder explosionsgefährliche Konzentration gemessen werden. Letztlich wurde durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke auf der Straße vor dem Haus eine Leitung mit einem kleineren Leck entdeckt, von dem jedoch keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausging. Im Zuge des Einsatzes mussten die Mercedes- und die Gartenstraße gesperrt werden. Gegen 17:30 Uhr konnte durch die Feuerwehr Entwarnung gegeben werden, so dass alle Sperrungen wieder aufgehoben wurden. Neben mehreren Polizeibeamten und dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell