Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.19, zwischen 10.30 und 13 Uhr, wurde ein Skoda Octavia, im Parkhaus am Viehmarktplatz angefahren und beschädigt. Der Skoda stand im 2. Untergeschoss des Parkhauses und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, sucht Zeugen.

Kj

