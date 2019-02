Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zierenberg (Lkr. Kassel): Folgemeldung zum Unfall auf der B 251: Eine Person tödlich, eine schwerst verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere heute, um 15:31 Uhr, veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall auf der B 251.)

Bei dem Unfall auf der B 251 bei Zierenberg-Oelshausen ist eine Person tödlich verletzt, eine weitere nach derzeitigem Kenntnisstand schwerst verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, sind an dem Unfallgeschehen insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei der Wagen, ein Kleintransporter und ein Pkw, waren offenbar im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. Die Identifizierung der Unfallbeteiligten ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter beauftragt worden, der nun seine Arbeit an der Unfallstelle aufnehmen wird.

Die Bundesstraße 251 ist weiterhin zwischen Oelshausen und der A 44 voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung kann, insbesondere mit Blick auf die Arbeiten des Gutachters, nicht abgesehen werden. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Wir berichten nach.

Hinweis für Medienvertreter: Bei einer Bildberichterstattung bitten wir zu berücksichtigen, dass die Identifizierung der Unfallbeteiligten noch nicht abgeschlossen ist und entsprechend noch keine Angehörigen verständigt werden konnten.

