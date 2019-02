Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Defekte Waschmaschine brannte in Keller: Hausbewohnerin durch Rauchgase verletzt

Kassel (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag brannte es im Keller eines Hauses in der Staufenbergstraße im Kasseler Stadtteil Warteberg. Eine 56-jährige Hausbewohnerin war gegen 1:15 Uhr in ihrer Wohnung durch den Brandgeruch drauf aufmerksam geworden und hatte anschließend beim Verlassen des Hauses im Treppenhaus giftige Rauchgase eingeatmet. Sie wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Auch eine im Haus wohnende 83 Jahre alte Frau, zu deren Wohnung die 56-Jährige sofort geeilt war und sie nach ersten Erkenntnissen unverletzt aus dem Haus begleiten konnte, brachte der Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Kasseler Feuerwehr feststellte, war das Feuer in dem Keller im Bereich einer Waschmaschine ausgebrochen. Da diese nach Angaben der Hausbewohner zur fraglichen Zeit in Betrieb gewesen sein soll, gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln haben sich bei den ersten Ermittlungen nicht ergeben. Das gesamte Kellergeschoss war durch den Brand stark mit Ruß bedeckt worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzung auf ca. 25.000 Euro.

