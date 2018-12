POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Baden-Baden (ots) - Nach einem Auffahrunfall am heutigen Morgen auf der A 5 zwischen Baden-Baden und Rastatt sind 30.000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter zu beklagen. Kurz vor 6.30 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf seinem Weg in Richtung Karlsruhe unmittelbar nach der Anschlussstelle Baden-Baden in das Heck eines Lastwagens gekracht. Hierbei zog sich der 36-jährige Unfallverursacher so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung zur stationären Betreuung ins Klinikum Baden-Baden gebracht werden musste. Ein nachfolgender Peugeot-Lenker konnte dem Trümmerfeld der beiden Havaristen nicht mehr ausweichen, wodurch der Wagen des Mannes ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Bergung des Lastwagens und des schwer beschädigten Mercedes mussten die Dienste zweier Abschleppunternehmen in Anspruch genommen werden.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell