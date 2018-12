POL-OG: Gaggenau - Arbeitsunfall

Gaggenau (ots) - Ein 51 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Josef-König-Straße Schnittverletzungen am Bein zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen war dem Arbeiter beim Wechseln eines Werkzeugs ein scharfkantiges Metallteil aus der Hand gefallen. Er musste zur Behandlung seiner Verletzung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

