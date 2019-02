Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Zwei Unfälle verursacht und Funken sprühend davongefahren, Fahrer vermutlich alkoholisiert - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Mindestens zwei Unfälle mit anschließender Flucht verursachte am Sonntagabend mutmaßlich ein 41-jähriger Ahnataler, der nach ersten Erkenntnissen dabei auch unter Alkoholeinfluss stand. Seine Fahrt führte ihn gegen 22:00 Uhr von der Bodelschwinghstraße in Kassel, wo er ein geparktes Auto anfuhr, über die Elfbuchen- und Schanzenstraße, wo er einen weiteren Unfall verursachte, bis in die Bertha-von Suttner-Straße. Dort konnte ihn gegen 23:00 Uhr eine Streife des Kasseler Polizeireviers Süd-West nach Hinweis eines Zeugen stellen. Dieser hatte nämlich ein starkes Funkensprühen an einem vorausfahrenden BMW bemerkt, der offensichtlich nur noch auf der Felge fuhr. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die einen solches Fahrzeug in der Nacht beobachtet haben oder gar selbst Unfallopfer geworden sind, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte, die sich mit dem Unfall in der Bodelschwinghstraße befassen, mitteilen, hatte ein weiterer Zeuge gesehen, wie sich nach einem Unfall der Verursacher in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernte und dort in die Elfbuchenstraße einbog. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte das Fahrzeug Funken gesprüht. Kurze Zeit später meldete sich der Fahrer einer Straßenbahn bei der Polizeileitstelle und schilderte, dass er mit seiner Straßenbahn nicht mehr weiterkäme, da ein Auto ein anderes auf die Gleise im Bereich der Schanzenstraße geschoben hätte. Auch diesmal war das tatverdächtige Auto vom Unfallort geflüchtet. Diesen Unfall nahmen im Anschluss Beamte des Polizeireviers Süd-West auf.

Dem kurz darauf nach Zeugenhinweis in der Bertha-von-Suttner-Straße gestellten Fahrer wurde ein Alcotest angeboten, den er zwar erfolgreich, aber mit einem nicht guten Ergebnis von 1,21 Promille, absolvierte. Die von den Ermittlern an beiden Unfallorten gesicherten Spuren, lassen nun den möglichen Schluss zu, dass der gestellte BMW-Fahrer auch der Verursacher beider Unfälle ist.

Die mit den Ermittlungen betrauten Polizisten der Kasseler Unfallfluchtgruppe fragen nun, wer ein solches Unfallgeschehen oder das oben beschriebene Fahrzeug beobachtet hat und Angaben zu den Sachverhalten machen kann. Diese Zeugen sollen sich bitte unter 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel melden.

