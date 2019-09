Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 317 - Unfall mit Schwerverletzten und anschließender Verkehrsunfallflucht

Feldberg, B317 - Gestern, 04.09.2019, um 09.49 Uhr versucht ein weißer Transporter auf der B317 trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierzu schert er aus und fährt auf die Gegenfahrbahn. Die auf dieser Gegenfahrbahn talwärts fahrende 20 jährige Pkw-Fahrerin musste deswegen eine Vollbremsung durchführen um einen Frontalkollision zu verhindern. Der hinter ihr fahrende 40 jährige Pkw-Fahrer fährt auf die aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstand auf sie auf. Der beschuldigte Fahrer des weißen Transporters schert wieder hinter dem vor ihm fahrenden Lkw ein und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die beiden verunfallten Fahrzeugführer werden beide verletzt und müssen jeweils stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Vom mutmaßlichen unfallverursachenden Transporter konnte durch einen Zeugen ein Lichtbild angefertigt werden. Das Unfallverursachende Fahrzeug ist somit bekannt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 10.000.- Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 bittet nun Zeugen sich zu melden wenn sie weitere Angaben zu diesem Unfall machen können. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

