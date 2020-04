Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter schlägt Radfahrer ins Gesicht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 54 Jahre alter Radfahrer wurde am Abend des gestrigen Ostermontags von einem bislang unbekannten Täter im Bereich des Rondells ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Hintergründe des plötzlichen Angriffs sind bislang noch ungeklärt. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten der Kasseler Polizei betraut. Sie bitten um Hinweise auf den flüchtigen Täter, von dem eine Beschreibung vorliegt.

Ein Passant hatte das Opfer mit der blutenden Platzwunde gegen 18:30 Uhr bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Polizisten des Reviers Mitte fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Der 54-Jährige aus Kassel schilderte den Beamten, dass er mit seinem Fahrrad auf dem Johann-Heugel-Weg in Richtung Karlsaue unterwegs war. Völlig unvermittelt habe ihm der unbekannte Fußgänger, der ihm im Bereich des Rondells entgegengekommen war, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend ergriff der Täter die Flucht in Richtung Schlagd. Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,75 Meter groß, muskulöse bis athletische Figur, ein Teil des Gesichts war bedeckt (möglicherweise mit einem Infektionsschutz), bekleidet mit einer bunten Leggings, trug darüber eine kurze schwarze Sporthose und dunkle Oberbekleidung, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

