POL-FR: Versuchter Einbruch

Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich über eine Balkontüre Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Täter wurde jedoch vom Hausbesitzer bei seinem Versuch überrascht und konnte in die Flucht geschlagen werden. Der Flüchtige fuhr mit einem Pkw mit französischer Zulassung in Richtung Ortsmitte davon. Bereits um 14.30 Uhr wurde in Tannenkirch ein silbergrauer französischer Pkw (Peugeot oder Citroen) festgestellt, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Beide Personen hatten eine südländische Erscheinung und waren von schlanker Statur. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

