POL-FR: Lörrach, Gretherstraße - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr ereignete sich in der Gretherstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW-Busses wollte aus einer Einfahrt im Bereich der Ampelanlage Schwarzwaldstraße / Gretherstraße ausfahren, und übersah hierbei den von links kommenden Unfallgegner. Es kam zur Kollision. Der VW-Fahrer setzte daraufhin in die Einfahrt zurück und wartete vor Ort, um einen Personalienaustausch vorzunehmen. Der andere Unfallbeteiligte kehrte jedoch nicht mehr an den Unfallort zurück. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07621-176-0 beim Polizeirevier Lörrach zu melden.

