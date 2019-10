Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Zusammenstoß im Überholvorgang

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Am 02.10.2019 befuhr um 06:42 Uhr ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer die L 549 von Rheinzabern kommend in Richtung Kandel. Nach dem Hatzenbühler Kreisel setzte der PKW Fahrer als zweites Fahrzeug zum Überholen eines LKW an. Hierbei unterschätzte er die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Verkehrs und es kam zum frontalen Zusammenstoß der zwei PKW. Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stehen. Die beiden beteiligten Fahrer verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Versorgung der Verletzten, musste die L549 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR

