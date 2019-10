Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - noch nicht genug gehabt

Wörth (ots)

Wörth; Am 01.10.2019 betrat um 21:25 Uhr ein 27-jähriger männlicher Täter den Verkaufsraum der Total Tankstelle in der Bahnhofstraße. Der Täter entnahm mehrere Dosen Bier, Süßigkeiten und mehrere Eispackungen aus den Ständen und verstaute diese in einem Rucksack. Als er die Tankstelle verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Täter konnte jedoch flüchten. Noch während der Anzeigenaufnahme, kam der Täter zur Tankstelle zurück und konnte festgenommen werden.

