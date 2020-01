Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach - Reizgas in Diskothek versprüht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle bekannt, dass in einer Lörracher Diskothek, in der Marie-Curie-Straße, "Reizgas" versprüht worden sei. Mehrere Personen würden unter Atemwegsbeschwerden leiden. Vor Ort konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Das "Reizgas", möglicherweise handelte es sich um Pfefferspray, hatte bereits bei ca. 20 Personen für Probleme mit der Atmung gesorgt. Von den Betroffenen benötigte niemand ärztliche Hilfe und auch der Betrieb in der Diskothek konnte weitergeführt werden.

Im Rahmen von Befragungen konnten Hinweise erlangt werden, dass eine männliche Person den Stoff im Bereich der Damentoilette freigesetzt haben soll. Diesbezüglich wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Personen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Telefonnummer 07621-176-0 zu melden.

FLZ/Fi CA

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell