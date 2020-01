Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bäckereifiliale in Freiburg überfallen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Freiburg

Freiburg-Betzenhausen

Am Samstag, 18.01.2020, gegen 07 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter eine Bäckerei-Filiale in Freiburg-Betzenhausen, Berliner Allee, überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem großen Brotmesser und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß in östliche Richtung, Richtung Universitätsklinikum.

Täterbeschreibung: männlich, ca 170 cm groß, leicht untersetzt, sprach gebrochen deutsch, schwarze Haare und Schnauzbart, über seiner eigentlichen Kleidung trug er eine beigefarbene Decke mit schwarzen Streifen, die er wie eine Art Mantel über den Kopf gezogen hatte.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-5777, in Verbindung zu setzen.

