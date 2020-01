Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Offene Heckklappe eines Sattelzugs verursacht Sachschäden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Kreisverkehr auf Höhe St. Georgener Straße 7 verursachte ein Sattelzug Schäden an zwei Fahrzeugen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 17.01.2020, gegen 10.15 Uhr. Ein Sattelzug befuhr die St. Georgener Straße in westliche Richtung. Die rechte Heckklappe des Aufliegers war nicht verschlossen und schwenkte beim Abbremsen vor dem Kreisverkehr nach außen auf. Dabei wurde der linke Außenspiegels eines Pkw daneben beschädigt. An einem anderen, geparkten Pkw, entstand erheblicher Sachschaden.

Der Sattelzug setzte die Fahrt fort.

Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0761 882-3100.

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell