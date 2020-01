Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt/ Wehr: Streifvorgang zwischen zwei Lkws sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen - ein Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Streifvorgang zwischen zwei Lkws hat am Donnerstag, 16.01.2020, auf der B 34 zwischen Schwörstadt und Wehr-Brennet zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 12:45 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit seinem MAN-Lkw samt Anhänger auf einem geraden Straßenstück aus Unachtsamkeit nach links gekommen. Es kam zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Lkw. Die beiden Außenspiegel trafen aufeinander. Durch die Wucht der einklappenden Spiegel gingen an beiden Lkws die Seitenscheiben zu Bruch. Durch die Splitter erlitt der 65-jährige Lkw-Fahrer im entgegenkommenden Lkw Schnittverletzungen und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Die Fahrbahn musste von Straßenmeisterei gereinigt werden. Wegen des Splitterfeldes war die Bundesstraße bis dahin nur halbseitig befahrbar. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

