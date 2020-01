Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Lieferwagen schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Siemensstraße kam es am Freitag, 17.01.20, gegen 11.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Lieferwagen-Fahrer wollte offensichtlich rückwärts in eine Parklücke einfahren und stieß hierbei mit einer 84-jährigen Frau zusammen, die hinter dem Lieferwagen durchging. Die Frau geriet nach Zeugenangaben komplett unter den Lieferwagen, wobei sie glücklicherweise nicht durch die Räder überrollt wurde. Sie konnte sich selbst unter dem Lieferwagen hervorziehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie jedoch erhebliche Schürfwunden am Kopf und Verletzungen an den Armen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

