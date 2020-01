Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Ostercappeln: Wem gehören die Fahrräder?

Die Bohmter Polizei ist auf der Suche nach den Eigentümerin von drei Fahrrädern, die am 20.12.2019 sichergestellt wurden. Einer Streife fielen in den frühen Morgenstunden an der B51 (Bereich Ostercappeln-Haaren) zwei alkoholisierte Männer auf, die drei Fahrräder in Richtung Ostercappeln schoben. Die beide 36 und 44 Jahre alten Personen versuchten sich der Kontrolle noch durch Weglaufen zu entziehen, kamen allerdings nicht weit. Im Rahmen ihrer späteren Vernehmungen gab das Duo zu, die Räder an der Bundesstraße in Belm gefunden und mitgenommen zu haben. Bislang konnten das schwarze Kinderrad der Marke Winora, das schwarze Damenfahrrad der Marke Künsting und das silber/dunkelrote Damenrad der Marke Prophete noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710.

