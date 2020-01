Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heinrichstraße beschädigte ein Autofahrer am Freitagnachmittag einen grauen Mercedes und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Unbekannte stieß zwischen 14.50 und 15 Uhr gegen die geparkte E-Klasse und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell