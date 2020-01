Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Pkw durch herabfallende Ladung beschädigt

Bissendorf (ots)

Um 07:30 Uhr kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Belmer Straße, in Höhe des Buswendeplatzes. Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung, Kies fiel auf die Fahrbahn und auf den nachfolgenden BMW einer 23-Jährigen. Der Pkw wurde im Bereich der Motorhaube und an der Frontscheibe beschädigt. Der Lkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort, möglicherweise hatte er den Verlust der Ladung gar nicht bemerkt. Bekannt ist nur, dass es sich um einen grünen Lkw gehandelt haben soll. Der Verursacher wird gebeten sich bei der Polizei zu melden, ebenso Zeugen, die Hinweise auf einen infrage kommenden Lkw geben können. Hinweise werden unter 05422/920600 entgegengenommen.

