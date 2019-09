Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter entwenden VW Crafter im Wert von 15.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen: Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aus der Pommernstraße einen weißen VW Crafter im Wert von 15.000 Euro entwendet.

Das Firmenfahrzeug, das zu einem Malerbetrieb in Zierenberg gehört, stand zum Tatzeitpunkt in einem Wendehammer in der Pommernstraße geparkt und wurde im Zeitraum von Freitagabend, 22.00 Uhr bis Samstagmittag, 12.30 Uhr von den unbekannten Tätern entwendet.

Zeugen wollen etwa gegen 01.00 Uhr nachts verdächtige männliche Stimmen mit osteuropäischem Akzent im Bereich eines Parkplatzes in der Pommernstraße wahrgenommen haben, was mit dem Diebstahl des Fahrzeugs im Zusammenhang stehen könnte.

Im Laderaum und Fahrzeuginneren des entwendeten VW Crafter, dessen Zeitwert bei ca. 15.000 Euro liegt, befanden sich außerdem noch diverse, z.T. elektronische, Werkzeuge der Marke Makita, Malerutensilien und zudem noch ein mobiles Navigationsgerät, so dass der Stehlwert bei insgesamt 16.500 Euro liegt.

Charakteristisch an dem Firmenfahrzeug ist zum einen die Aufschrift "Malerbetrieb Beyer" und zum anderen die mit mehreren Punkten in gelber, roter und violetter Farbe beklebte Fahrzeugkarosserie. An dem VW Crafter waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen KS-B 5242 angebracht.

Hinweise zu der Tat erbitten die zuständigen Ermittler der Ermittlungsgruppe von der Polizeistation in Wolfhagen unter 05692/9829-0.

