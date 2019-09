Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste Cansu T. aus Kassel wohlbehalten zur Familie zurückgekehrt

Kassel (ots)

Wie in unserer Pressemeldung vom 06.09.2019, 14:34 Uhr, berichtet, war die 23-jährige Vermisste zuletzt am vergangenen Sonntag in Fritzlar gesehen worden. Sie erschien heute, gegen 17:00 Uhr, offensichtlich wohlbehalten, bei der Polizeistation Melsungen und konnte wieder ihn die Obhut ihrer Familie übergeben werden. Details zu ihrem zwischenzeitlichen Aufenthalt sind nicht bekannt.

Die Medien werden gebeten, die Öffentlichkeitsfahndung nicht weiter zu verbreiten und das übermittelte Foto der Cansu T. zu löschen.

Norbert Israel, Erster Polizeihauptkommissar

