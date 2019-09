Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht nach vermisster Cansu T. (23) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel / Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei sucht nach der vermissten 23-jährigen Cansu T. aus Kassel und bitte dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste ist aufgrund einer Behinderung mitunter nicht dazu in der Lage, sich in fremder Umgebung eigenständig zu orientieren. Zuletzt wurde sie am vergangenen Sonntag in Begleitung eines 42-jährigen Bekannten in Fritzlar gesehen. Alle bisherigen Ermittlungen brachten den Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo jedoch keine weiteren Hinweise darauf, wo sich Cansu T. derzeit tatsächlich aufhält. Möglicherweise ist sie noch in Begleitung des 42-Jährigen und im Bereich des Schwalm-Eder-Kreises unterwegs.

Die Vermisste ist 1,64 Meter groß, hat ein südländisches Äußeres, spricht Hochdeutsch sowie Türkisch und war zuletzt mit einem weinroten T-Shirt, einer schwarz/weißen Hose sowie weinroten Stoffschuhen bekleidet.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Cansu T. geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

