Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Eine Stunde, vier Straftaten, ein Täter

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigte ein 26-jähriger Osnabrücker die Polizei. In der Zeit zwischen 23 Uhr und kurz nach 0 Uhr gingen gleich vier Straftaten auf sein Konto. Gegen 23:00 Uhr stahl der Mann im Flur seines Wohnhauses an der Bohmter Straße einen Lattenhammer und eine Blechschere aus einem verschlossenen Werkzeugkasten.

Um 23:15 Uhr versuchte er auf dem Gelände der Halle Gartlage in den Kassenwagen des Circus Roncalli einzubrechen. Dazu bearbeitete er ausgiebig eine Scheibe des Wagens mit dem zuvor entwendeten Hammer. Es blieb beim Versuch, das Fenster am Kassenwagen gab nicht nach.

Gegen 23:45 Uhr versuchte der 26-Jährige auf die selbe Art in einen Handyshop an der Alten Poststraße einzudringen. Schaufenster und Eingangstür wurden durch die Schläge des spitzen Hammers beschädigt, hielten aber stand.

Gegen 0 Uhr versuchte es der Mann in der Liebigstraße, dort wurde ein Kiosk das Ziel seiner gewaltsamen Eindringversuche. Auch hier scheiterte er. Ein Zeuge gab den Beamtinnen und Beamten eine gute Personenbeschreibung und so konnte der Übeltäter kurze Zeit später festgenommen werden.

Das Werkzeug trug er noch bei sich und das Profil seiner Schuhsohlen hatte er bei einem Tritt ans Glas der Kiosktür gut sichtbar hinterlassen.

Nach der Sicherung aller Spuren an den Tatorten und einer ersten Befragung wurde der Mann noch in der Nacht wieder entlassen, es lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Zum Tatzeitpunkt stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

