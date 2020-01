Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien

Melle (ots)

Unbekannte zogen in der Nacht zu Sonntag durch Wellingholzhausen und beschmierten mehrere Gebäude mit zum Teil politisch motivierten Zeichen. Dabei sprühten die Täter mit Farbe auf die Fahrbahn der Uhlandstraße sowie auf Fassaden, Schilder und Zäune der Grundschule in der Goethestraße, dem Kindergarten und dem Vereinsgebäude des Sportvereins an der Uhlandstraße und an zwei privaten Gebäuden in der Kreuzfeldstraße u.a. Hakenkreuze, SS-Runen und polizeifeindliche Parolen. Der dabei entstandene Schaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise in der Sache bitte an die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3403.

