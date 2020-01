Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Handtaschenraub am Brückenort

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Montag ist eine 55-Jährige am Brückenort Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Die Frau war gegen Mitternacht auf einem Fahrrad aus Richtung Kuhweg kommend unterwegs. Als sie in Höhe des Modehauses Böckmann an einem unbekannten Mann vorbeifuhr, rannte dieser plötzlich hinter der Bramscherin her und riss an der im Fahrradkorb befindlichen Handtasche der Frau. Da der Trageriemen um den Sattel gelegt war, stürzte die 55-Jährige mit dem Fahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Täter rannte in der Folge mit der hellbraunen Handtasche in Richtung Innenstadt davon. Der Mann war um die 185cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war der Räuber zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Stoffhose. Hinweise in der Sache nimmt die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461-915300 entgegen.

