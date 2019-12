Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßlicher Täter gesucht - Mann beobachtet Badegast beim Umziehen

Trier (ots)

Bereits am Samstag, den 26.10.2019, um ca. 19.35 Uhr ereignete sich ein Vorfall in der Umkleide des Schwimmbads im Ferienpark Hambachtal im Kreis Birkenfeld.

Ein Mann schaute von der Bank seiner Umkleidekabine über die Kabinenabtrennung und beobachtete ein Mädchen beim Umziehen. Hierbei hielt er ein Handy vor sich. Er wird als ältere, männliche Person, ca. 60 Jahre, mit grauem Haar und Geheimratsecken beschrieben. Ermittlungen im Ferienpark und Auswertungen von Überwachungskameras führten nun zu neuen Erkenntnissen:

Der Tatverdächtige fuhr am 26.10.2019 mit einem roten VW Passat B 4, Baujahr 1993-1997 um 13.41 Uhr auf den Parkplatz des Ferienparks. Zwei Minuten später kaufte er sich an der Rezeption am Schalter ein Eintrittsticket für den Aquapark. Der Vorfall ereignete sich um 19.35 Uhr. Zwei Minuten später verlässt der unbekannte Mann das Bad über eine Tür, die deutlich mit "kein Ausgang" gekennzeichnet ist. Im Anschluss sieht man ihn um 19.38 Uhr über den Parkplatz zu seinem roten VW Passat rennen und wegfahren. Aufgrund der Ermittlungen dürfte es sich eindeutig um einen Tagesgast aus dem Umland und nicht um einen Feriengast handeln. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer kennt diese Person, insbesondere in Kombination mit dem genutzten roten VW Passat? Wer kann sonstige Hinweise zu dem Vorfall im Hambachtal geben, die zur Identifizierung des Täters führen?

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Link zur Fahndung: https://s.rlp.de/0vy97

