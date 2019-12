Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Samstag, dem 14. Dezember, zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nansenstraße in Bitburg ein.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten gezielt die Räumlichkeiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie bei der Tatausführung gestört wurden. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier, 0651 9779 2290 zu melden.

