Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verdächtige Wahrnehmung in Heiligkreuz - Zeugen gesucht.

Trier (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 15. Dezember, hielten sich unberechtigte Personen auf einem Grundstück in der Straße Am Herrenbrünnchen auf. Die Kriminalpolizei Trier ermittelt.

Durch eine im Haus befindliche Kamera wurden Lichtkegel, die augenscheinlich von Taschenlampen stammen, im Garten des Anwesens aufgezeichnet. Diese sind auf den Videoaufnahmen gegen 23:30 Uhr und erneut um 00:30 Uhr wahrzunehmen. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Herrenbrünnchen wahrgenommen haben, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

