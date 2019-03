Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, Radfahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am Sonntag (24.03.), gegen 18.15 Uhr, auf der Letterhausstraße, in Höhe Haus Nummer 1, ereignet hat. Eine 87-jährige Fahrradfahrerin war dort aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad zu Fall gekommen und hatte sich dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde nicht verständigt und erhielt erst am Montagmittag Kenntnis von dem Unfall. Die Ermittler fragen, wer hat den Unfall gesehen oder war als Ersthelfer tätig und kann nähere Angaben zu dem Unfall machen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

