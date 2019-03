Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, hoher Sachschaden

Greven (ots)

Am Sonntagabend (24.03.) ist auf dem Hemeweg, im Bereich zwischen dem Feldweg und der Saerbecker Straße, ein parkender grauer VW Golf angefahren und erheblich beschädigt worden. Die Sachschäden am Heck und an der linken Fahrzeugseite belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Der Geschädigte hatte gegen 20.36 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er zu seinem Fahrzeug kam, hatte sich der Verursacher bereits von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon, 02571/928-4455.

