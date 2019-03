POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

Bei einem Verkehrsunfall in Rothenberge ist am Freitagnachmittag (22.03.) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer auf der K 61 in Richtung Ochtrup unterwegs. In Höhe Rothenberge 39 wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 49-jährige Zweiradfahrer aus Nordhorn stürzte und wurde schwer verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

