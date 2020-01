Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Harpenfeld: Einbruch in Tischlerei

Bad Essen (ots)

Eine Tischlerei in der Glockenstraße war vermutlich in der Nacht zu Samstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in die Werkstatt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach für sie interessanten Dingen. Mit Akkuschraubern, Sägen und weiteren hochwertigen Werkzeugen verließen die Einbrecher schließlich wieder den Tatort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

