POL-OS: Osnabrück: Unbekannter zerstach Autoreifen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam es in der Straße In der Dodesheide zu Sachbeschädigungen an bislang der Polizei bekannten vier Autos. Ein Unbekannter zerstach mit einem spitzen Gegenstand mindestens einen Reifen der am Fahrbahnrand unweit des Einmündung zum Ickerweg abgeparkten Pkw. Zeugen der Taten und weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

