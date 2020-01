Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Autos wurden beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag sind an der Sutthauser Straße und der Brinkstraße, der Herminenstraße sowie an der Klarastraße mindestens sechs geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Der oder die Täter traten gegen Außenspiegel und zerkratzten den Lack der Pkw. Weitere Geschädigte und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder der 0541/327-3203.

