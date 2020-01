Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bramsche (ots)

Gegen 18:20 Uhr befuhr am Donnerstagabend ein 34-jähriger Bramscher mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg auf dem Lutterdamm in Richtung stadteinwärts. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 25-jähriger Bramscher aus Richtung Innenstadt kommend, nach links in die Schleptruper Straße abzubiegen. Dabei übersah er den 34-Jährigen auf seinem unbeleuchteten Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer wurde leicht verletzt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2300 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell