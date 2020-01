Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Silvester 18 Uhr und Neujahr 13:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Harderberg ein. Dazu wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten hochwertigen Schmuck. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

