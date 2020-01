Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Rothenfelde (ots)

Am Silvesterabend zwischen 18 Uhr und 23:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Straße Am Kurpark auf. Sie durchsuchten die Kellerräume, das Erd- und Obergeschoss nach Wertsachen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell