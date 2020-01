Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Rieste die Pagenstecher Straße in Richtung stadteinwärts. Er beabsichtigte nach links zu einem Schnellrestaurant abzubiegen. In diesem Moment beabsichtigt ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ebenfalls nach links abzubiegen. In der Annahme, die rechte von zwei Fahrspuren sei frei, nutzte der 26-Jährige in seinem Kia Picanto den Moment und bog ab. Dabei übersah er einen 34-jährigen Mann aus Lotte auf seiner Harley Davidson. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt Frakturen an einem Arm und im Handgelenksbereich, er musste in einem Osnabrücker Krankenhaus operiert werden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann glücklicherweise Motorradschutzkleidung und einen Helm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

Mobil: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell