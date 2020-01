Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Bad Iburg (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 02:40 Uhr ereignete sich auf der Lienener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Frau aus Lienen fuhr mit ihrem Seat Leon aus Bad Iburg kommend in Richtung Lienen. Noch innerhalb der geschlossenen Ortschaft kam der Pkw in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Ein 56-jähriger Mann aus Berlin saß auf dem Beifahrersitz, er wurde nur leicht verletzt. An der Unfallstelle herrschten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und eine Sichtweite von nur rund 25 Metern. Da eine Alkoholbeeinflussung bei der Unfallverursacherin nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen.

