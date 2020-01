Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Überfall auf Verbrauchermarkt

Bramsche (ots)

Am Montag gegen 20 Uhr wurde der NP-Verbrauchermarkt an der Brucknerstraße das Ziel eines Überfalls. Gerade als eine 62-jährige Angestellte die Automatiktüren des Marktes verschließen wollte, betrat ein maskierter Täter den Markt. Der Mann hatte eine Pistole dabei und rief "Überfall! Geld her!". Die Angestellte des Marktes reagierte und rief laut eine Warnung durch das ganze Geschäft, anschließend begab sie sich in den hinteren Teil des Ladens. Nach einiger Zeit hörten sie und ihre Kolleginnen nichts mehr und hielten Ausschau nach dem Täter. Er hatte den Markt ohne Beute in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, konnte dem Täter aber nicht habhaft werden. Kunden waren zum Tatzeitpunkt keine mehr im Markt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Umfeld des Marktes Beobachtungen machen konnten, der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - dunkelblaue Jacke und dunkle Jogginghose (schwarz/grau) - schwarze Schuhe - schwarze Sturmhaube mit weißem Schriftzug / Symbol - sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent - schwarze Kurzwaffe / Pistole

Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

