Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch am Silvesterabend

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:50 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Pavillon. Sie hebelten dazu ein Kellerfenster auf. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Wer Beobachtungen zur genannten Zeit machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

