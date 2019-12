Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Versicherungsbüro

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 19.12.2019, wurde in ein Versicherungsbüro in Lörrach eingebrochen. Der unbekannte Täter nutze einen Hocker, um an ein Fenster zu den Räumlichkeiten in der Basler Straße zu gelangen. Dieses schlug er ein und stieg ein. Ob der Täter etwas mitnahm, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

