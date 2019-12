Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Versuchter Einbruch in Garage - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Garagentor versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 17.12.2019, auf Mittwoch, 18.12.2019, in der Straße "Niedermatt" aufzuwuchten. Das Tor ging auch rund 50 cm nach oben. Ob die Garage aber schlussendlich betreten wurde, ist noch unklar. Laut Spurenlage müssen mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen in der Niedermatt gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

