Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Junger Autofahrer verliert Kontrolle - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein junger Autofahrer hat am Donnerstag, 19.12.2019, am Beginn der A 98 in WT-Tiengen die Kontrolle über seinen VW verloren und war in die Leitplanke gekracht. Er selbst und zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden leicht verletzt. Kurz nach 11:00 Uhr war der 18-jährige in der Auffahrt der Autobahn ins Schleudern geraten und rechts gegen die Schutzplanke geprallt. Alle drei Insassen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden, auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

