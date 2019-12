Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Beteiligung von Lkw und Pkw - erhebliche Verkehrsbehinderung - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Breitnau, B 31 - Höllental - Kreuzfelsenkurve

Am 19.12.2019 gegen 19:20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 31 in Höhe der sogenannten "Kreuzfelsenkurve" gemeldet. Ein Lkw und ein Pkw seien beteiligt. Die komplette Fahrbahn in sei in beide Richtungen blockiert.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass offenbar bei einem Überholvorgang ein Pkw in den Gegenverkehr gekommen war. Es kam zu einer Kollision. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fahrer verletzt, ist ab er ansprechbar.

Derzeit läuft ein Rettungs- und Bergungseinsatz. Die B 31 ist zwischen Hofgut Sternen und Oberhöllsteig bis auf weiteres voll gesperrt. Auf die üblichen Umleitungsstrecken wird verwiesen.

In Richtung Donaueschingen ab Buchenbach über die L 128, K 4907, B500 (Spirzenstrecke)

In Richtung Freiburg ab Hinterzarten über die B 500, L 128, L 127 (Bitte in Richtung Westen NICHT die Spirzenstraße benutzen.

Stand: 19:35 Uhr.

Es wird nachberichtet

FLZ/mt

