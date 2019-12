Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Broggingen: Wohnhausbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Eckgasse in Broggingen. Hierbei wurden drei Personen verletzt, eine davon erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen, Brandverletzungen an der Hand. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber zum Transport in eine Spezialklinik eingesetzt. Die zwei weiteren Personen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten befinden sich zwei Kinder im Alter von neun und vierzehn Jahren. Es waren zahlreiche Rettungskräfte, darunter die umliegenden Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz mit Notarzt, die Polizei, sowie Vertreter der Stadt -und Ortsverwaltung am Brandort. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Bezüglich der Brandursache hat der Polizeiposten Kenzingen die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 0761 / 882 - 1015

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell