Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Taschendieb in Gaststätte festgehalten - zweiter Tatverdächtiger flüchtig

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Taschendieb sind am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 18:45 Uhr, in Weil am Rhein in einer Gaststätte aufgefallen. Während einem die Flucht gelang, konnte ein 38 Jahre alter Mann von dem Geschäftsführer und einem Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten die Zwei versucht, mit dem sogenannten Jacke-Jacke-Trick einen Gast zu bestehlen, was allerdings nicht gelang. Als die beiden Männer das Restaurant, ohne etwas bestellt zu haben, verlassen wollten, wurden sie angesprochen, da sie ein Angestellter wegen eines zurückliegenden Taschendiebstahls als mögliche Tatverdächtige wiedererkannte. Trotz eines Gerangels konnte einer der Männer der Polizei übergeben. Der Tatverdächtige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Sifried übernommen.

Jacke-Jacke-Trick: In Restaurants ist schnell die Jacke über den Stuhl gehangen. Das machen sich Taschendiebe zu nutzen und setzen sich Rücken-an-Rücken mit dem ausgesuchten Diebstahlsopfer. Bei günstiger Gelegenheit oder beim Aufstehen greift der Dieb durch seine eigene Jacke hindurch in die Taschen des Opfers, um Wertsachen zu entwenden.

Tipp: Haben Sie daher immer Ihre Wertsachen im Blick und legen Sie diese notfalls auf den Tisch.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell