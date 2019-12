Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrspolizei überwacht Fahrzeugverkehr auf der A 861 vor Schweizer Grenze - 42 Verstöße geahndet

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 18.12.2019, hat das Verkehrskommissariat Weil am Rhein den Fahrzeugverkehr, insbesondere den Schwerverkehr, vor der Schweizer Grenze auf der Autobahn überwacht. Ab 05:00 Uhr waren die Beamten vor Ort und stellte insgesamt 42 Verstöße fest. 36 Lastwagenfahrer wurden angezeigt, weil sie verbotenerweise die linke Fahrspur benutzten, um am Lkw-Stau vorbeizufahren. Fünf wurden wegen Missachtung des Rotlichts an einer Ampel zur Anzeige gebracht, ein Fuhrunternehmer wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz. Auch eine Radfahrerin wurde ertappt, wie sie ihr Handy während der Fahrt benutzte. Die Frau war aber natürlich nicht auf der Autobahn unterwegs, sondern auf einem Verbindungsweg zwischen Rheinfelden und Herten.

